Представитель «Высокоточных комплексов»: Решение по включению в НАЗ военных лётчиков пистолета-пулемёта ПП-2000 пока не принято

Пистолет-пулемет ПП-2000, рассматриваемый в качестве оружия военных летчиков, способен создавать высокую плотность огня и вести стрельбу бронебойными пулями.
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