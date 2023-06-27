Военное обозрение

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Представитель «Высокоточных комплексов»: Решение по включению в НАЗ военных лётчиков пистолета-пулемёта ПП-2000 пока не принято

Представитель «Высокоточных комплексов»: Решение по включению в НАЗ военных лётчиков пистолета-пулемёта ПП-2000 пока не принято

Пистолет-пулемет ПП-2000, рассматриваемый в качестве оружия военных летчиков, способен создавать высокую плотность огня и вести стрельбу бронебойными пулями.

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