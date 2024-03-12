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Чем поможет застройщикам цифровая шпаргалка?

Чем поможет застройщикам цифровая шпаргалка?

Сокращение инвестиционно-строительного цикла — одна из важных задач отрасли. В течение года исчерпывающий перечень документов для стройки должен ужаться минимум на семь позиций и с 1 сентября трансформироваться в цифровой реестрОдной из ключевых тем прошедшей в Москве Российской строительной недели — 2024 стало градостроительное развитие страны и поиск ответа на вопрос, как сделать российские города и агломерации во всех смыслах лучше и удобнее: и для людей, которые в них живут, и для строительных компаний, которые в них работают.

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