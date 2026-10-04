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Царьград

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Пелена перед глазами: врачи предупредили о малоизвестном симптоме инсульта

Пелена перед глазами: врачи предупредили о малоизвестном симптоме инсульта

Внезапный сбой в работе органов зрения может оказаться не безобидным переутомлением, а опасным предвестником острого нарушения мозгового кровообращения.

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