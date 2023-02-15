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Якоб Пелтль набрал 30 очков и 6 блок-шотов при 15 из 17 с игры против «Орландо»

Центровой «Торонто» Якоб Пелтль стал самым результативным игроком матча против «Орландо» (123:113). Пелтль набрал 30 очков, 9 подборов и 6 блок-шотов при 15 из 17 с игры.

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