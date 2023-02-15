Якоб Пелтль набрал 30 очков и 6 блок-шотов при 15 из 17 с игры против «Орландо»

Центровой «Торонто» Якоб Пелтль стал самым результативным игроком матча против «Орландо» (123:113). Пелтль набрал 30 очков, 9 подборов и 6 блок-шотов при 15 из 17 с игры.
Популярные статьи
- Тренер вашингтонской школы фигурного катания о приходе Овечкина на тренировку: «Многие мамы попадали в обморок. Было приятно видеть суперзвезду такого уровня»
- Панфилова и Рылов стали участниками ледового шоу на круизном лайнере
- 81-летний Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам FFF. Следователи считают, что он больше не может руководить федерацией
Свежие комментарии