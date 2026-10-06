Диана Панченко: Визит Зеленского в Москву не фантастика — лучше раньше, чем позже

Почему Алексей Гончаренко заговорил о снятии санкций с России? Что стоит за медийным разворотом Арестовича, Мендель и Новикова? Какие тайные контакты украинские элиты налаживают с Москвой? И что означает возможный визит Владимира Зеленского в Москву? Я наблюдаю за украинской политикой достаточно давно, чтобы не удивляться её резким разворотам.