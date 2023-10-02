«Клещи Путина»: от Северной Кореи до Карибского моря

ДМИТРИЙ СЕДОВ Что беспокоит западных стратегов? Если бы в штаб-квартире НАТО в 2014 году кто-то предположил, что Россия сможет ответить широким стратегическим маневром на стягивание вокруг ее границ военных структур, то это вызвало бы лишь снисходительную улыбку.
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