Антонов: среди стран G7 нет единства насчет изъятия активов РФ в пользу Киева

Global Look Press/Schoening/imagebroker.com Страны G7 не разделяют единой позиции насчет возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают негативные последствия данных действий, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
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