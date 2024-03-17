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В ГИБДД рассказали, каких водителей будут чаще останавливать в 2024 году

В ГИБДД рассказали, каких водителей будут чаще останавливать в 2024 году

   В ГИБДД рассказали, каких водителей будут останавливать чаще в 2024 году. 31 января 2024 года первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Александр Головой провел совещание, на котором подведены итоги межведомственного взаимодействия в области повышения безопасности дорожного движения в 2023 году.

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