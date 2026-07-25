Порядка 70 процентов немцев не верят в способность Бундесвера защитить страну

Согласно свежему опросу, проведённому крупной западной службой изучения общественного мнения, большинство жителей ключевых стран НАТО и союзников сомневаются в способности своих вооружённых сил защитить территорию в случае нападения.
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