Кисида: Ракетный пуск КНДР нарушает резолюции СБ ООН

Японский премьер Фумио Кисида заявил во время заседания с главами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что совершённый Северной Кореей ракетный пуск нарушает резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций, а также создаёт угрозу безопасности региона.
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