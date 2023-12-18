Кисида: Ракетный пуск КНДР нарушает резолюции СБ ООН

Японский премьер Фумио Кисида заявил во время заседания с главами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что совершённый Северной Кореей ракетный пуск нарушает резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций, а также создаёт угрозу безопасности региона.