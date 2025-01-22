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Русская весна

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В Госдуме посоветовали Трампу, как стать миротворцем

В Госдуме посоветовали Трампу, как стать миротворцем

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если президент США Дональд Трамп услышит Россию, то войдет в историю миротворцем, не поймет — так и остается ковбоем с прерий.

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