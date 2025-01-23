Insomniac не комментирует дату релиза Marvel's Wolverine, но признает “сдерживаемый ажио...

Insomniac не комментирует дату релиза Marvel's Wolverine, но признает “сдерживаемый ажиотаж” вокруг игрыПосле того, как Insomniac за последние несколько лет выпустила игры Marvel’s Spider-Man и Ratchet & Clank, следующим крупным релизом студии станет Marvel’s Wolverine.