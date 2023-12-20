Путина могут пригласить на 80-летие высадки в Нормандии

Владимира Путина, президента Российской Федерации, могут пригласить на мероприятие в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии в следующем году, но лишь в том случае, если ситуация на Украине изменится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии