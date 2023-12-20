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Путина могут пригласить на 80-летие высадки в Нормандии

Путина могут пригласить на 80-летие высадки в Нормандии

Владимира Путина, президента Российской Федерации, могут пригласить на мероприятие в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии в следующем году, но лишь в том случае, если ситуация на Украине изменится.

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