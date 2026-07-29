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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воин Медаревич перешел в «Црвену Звезду»

24-летний сербский форвард Воин Медаревич (206 см) перешел в « Црвену Звезду ». Последние 3 сезона «большой» провел в «Спартаке Суботица».

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