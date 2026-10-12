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Гидрометцентр: дожди в Москве и Подмосковье сохранятся всю неделю с 13 октября

Гидрометцентр: дожди в Москве и Подмосковье сохранятся всю неделю с 13 октября

В Москве и Подмосковье в ночь на 13 октября ожидается дождь. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

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