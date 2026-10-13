SZ: у Трампа есть три способа надавить на Украину и помочь России

Президент США Дональд Трамп может использовать три способа давления на Украину, если глава киевского режима Владимир Зеленский откажется прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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