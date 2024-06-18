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Водителям на заметку. Проезды в пяти районах Петербурга закроют и сузят с 20 июня

Водителям на заметку. Проезды в пяти районах Петербурга закроют и сузят с 20 июня

Как сообщили 18 июня в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Адмиралтейском районе по 14 июля закроют движение по нечетной стороне набережной реки Пряжки от улицы Александра Блока до набережной реки Мойки.

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