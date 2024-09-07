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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко пошутил о дебютном сезоне Мичкова в НХЛ: «Ему следует вернуться в Россию, без шансов»

– Рад возможности играть против него в НХЛ, и я очень рад видеть его здесь. – Как Мичков проведет дебютный сезоно? – Я думаю, ему следует вернуться в Россию, без шансов (улыбается), – сказал форвард «Вашингтона».

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