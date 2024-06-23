На курортах Египта туристы начали заражаться смертельной болезнью XVII века

Смертельная лихорадка денге, которую вызывают комары, начала распространяться на курортах Египта. По данным местного министерства иностранных дел, с 10 июня в Италии зарегистрировано три случая этого заболевания, предположительно завезенного итальянцами после отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии