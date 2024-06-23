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На курортах Египта туристы начали заражаться смертельной болезнью XVII века

На курортах Египта туристы начали заражаться смертельной болезнью XVII века

Смертельная лихорадка денге, которую вызывают комары, начала распространяться на курортах Египта. По данным местного министерства иностранных дел, с 10 июня в Италии зарегистрировано три случая этого заболевания, предположительно завезенного итальянцами после отдыха на курорте Шарм-эль-Шейх.

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