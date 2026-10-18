Иван Яндл стал первым и единственным гражданином Чехословакии, получившим премию «Оскар», хотя и специальную, детскую, за роль в фильме «Поиски», сыграв чешского мальчика, пережившего Освенцим и разыскивающего свою мать в послевоенной Германии.