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Тренер «Коламбуса» о Тарасове против «Филадельфии»: «Он был великолепен от начала и до конца»

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» по буллитам со счетом 3:2. 24‑летний Тарасов отразил 39 из 41 броска.

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