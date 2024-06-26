Наталья Самойлова выпустила новый клип «Голос природы»

Наталья Самойлова выпустила новый клип на песню «Голос природы». Съёмки видео прошли в Армении. «Это были одни из самых счастливых дней моей жизни, и, что особенно приятно, мы не только реализовали творческую идею, но и успели прикоснуться к живой истории Армении», - рассказывает о съёмках певица.