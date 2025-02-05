Җырчы Ләйсән Сөнәгатова хастаханәдән: «Дүрт көн ашамагач, барысы да тәмле икән»

Казан шәһәр филармониясе җырчысы, танылган алып баручы Айрат Ильясовның хатыны, 3 бала әнисе Ләйсән Сөнәгатова, каты авыртуга чыдап, хастаханә юлында йөрүе турында хәбәр иткән иде, әмма дөрес диагноз куймау сәбәпле, аның хәле начарая.
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