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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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"Что будем делать с маминой квартирой?"

"Что будем делать с маминой квартирой?"

Вот уже неделю Галина Александровна жила в семье сына Андрея и его супруги Натальи. Они приняли решение забрать пожилую женщину к себе, когда стало понятно, что жить одной ей становится всё сложнее.

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Комментарии
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ВераВерная
Главное, что все поняли как они были неправы.
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9 час.
Сергей ЮгЗапСиб
Да, не совсем пропащие, все таки общечеловеческие ценности взяли верх над жаждой наживы.
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9 час.
Narvalroz Евгений
Хорошая сказка.
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9 час.

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