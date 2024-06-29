Вот уже неделю Галина Александровна жила в семье сына Андрея и его супруги Натальи. Они приняли решение забрать пожилую женщину к себе, когда стало понятно, что жить одной ей становится всё сложнее.
"Что будем делать с маминой квартирой?"
Комментарии
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ВераВерная
Главное, что все поняли как они были неправы.
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9 час.
Сергей ЮгЗапСиб
Да, не совсем пропащие, все таки общечеловеческие ценности взяли верх над жаждой наживы.
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9 час.
Narvalroz Евгений
Хорошая сказка.
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9 час.
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