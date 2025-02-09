Аренда однокомнатной квартиры подорожала в Чите

По данным федерального портала «Мир квартир», в январе наблюдалось снижение цен на аренду жилья. Исследование, охватившее 70 городов, показало, что стоимость аренды однокомнатных квартир в среднем уменьшилась на 1,2%, двухкомнатных - на 0,6%, а трехкомнатных - на 1,3%.