Анна Пересильд рассказала о своем кастинге в «Слово пацана»

Анна Пересильд, ставшая известная после своей роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», стала гостем популярной программы Лауры Джугелии на YouTube и рассказала о том, как она попала в этот сериал.
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