«Ход конфликта переломит количество снарядов»: французское командование считает артиллерию «королевой сражений»

После окончания Холодной войны в западных армиях считали ненужным иметь мощную артиллерию, так как считалось, что авиация справится с задачей разгрома противника, который, как ожидалось, будет технологически слабее.
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