Случай заражения холерой у россиянина, вернувшегося из Индии, всколыхнул медицинское сообщество. Более 300 человек из 33 регионов страны,…Сообщение Холера в России: Почему США назвали потенциальным источником смертельной угрозы? появились сначала на Ежедневные новости.