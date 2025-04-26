Случай заражения холерой у россиянина, вернувшегося из Индии, всколыхнул медицинское сообщество. Более 300 человек из 33 регионов страны,…Сообщение Холера в России: Почему США назвали потенциальным источником смертельной угрозы? появились сначала на Ежедневные новости.
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