"Не отнимайте у меня мужа": что будет дальше с миграционной политикой в России

Моя предыдущая публикация анализировала возможный запрет на въезд в РФ семей мигрантов и допуск сюда только одиночек, который может повлечь за собой рост числа изнасилований среди местных российских жительниц .
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