“Удача любит смелых” – создатели Kingdom Come: Deliverance 2 выпустили расширенный сюже...

“Удача любит смелых” – создатели Kingdom Come: Deliverance 2 выпустили расширенный сюжетный трейлерВчера студия Warhorse на мероприятии PC Gaming Show Most Wanted представила новый сюжетный трейлер для Kingdom Come: Deliverance 2.
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