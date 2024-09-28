Освобождение островов, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 сентября

Крупнейшие острова в дельте Днепра освобождены от ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам РоссииУкраинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.