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Блог частного инвестора

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«Башнефть» в 2024 году восполнила запасы углеводородов на 114%

«Башнефть» в 2024 году восполнила запасы углеводородов на 114%

АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2024 году за счет успешного проведения геологоразведочных работ и переоценки ресурсов эксплуатируемых месторождений прирастила запасы углеводородов в объеме 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента, восполнив добычу нефти и газа на 114%.

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