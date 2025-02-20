«Башнефть» в 2024 году восполнила запасы углеводородов на 114%

АНК «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2024 году за счет успешного проведения геологоразведочных работ и переоценки ресурсов эксплуатируемых месторождений прирастила запасы углеводородов в объеме 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента, восполнив добычу нефти и газа на 114%.