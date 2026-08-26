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Китай разрабатывает сверхдальнобойные ракеты воздух-воздух

Китай разрабатывает сверхдальнобойные ракеты воздух-воздух

Китай разрабатывает сверхдальнобойные ракеты воздух-воздухПо данным Блумберг, Китай разработал гиперзвуковой планирующий боевой блок (ГПББ), способный доставлять ракеты класса «воздух–воздух» к цели на расстоянии в тысячи километров.

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Комментарии
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Раскольников
Китай зассыт начать войну , даже не смотря на преимущество в вооружениях, так что эти разработки он делает больше для самоуспокоения.
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4 н.