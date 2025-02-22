Новый коронавирус летучих мышей использует тот же механизм заражения, что и SARS-CoV-2, предупреждают ученые

Недавно обнаруженный коронавирус летучих мышей, получивший название HKU5-CoV-2, использует тот же белок клеточной поверхности ACE2 для проникновения в человеческие клетки, что и вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.
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