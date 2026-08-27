Погакар преодолел вызов Маса и выиграл шестой этап

Источник изображения, Getty Images Автор Стив Сатклифф Журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Тадей Погакар выздоровел после короткая поездка по бездорожью, чтобы обогнать Энрика Маса и одержать свою третью победу на Вуэльте Испании в этом году, но испанец заставил его сражаться до финиша на шестом этапе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)