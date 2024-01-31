Министр обороны Греции не исключил продажу США «лишних» артиллерийских снарядов для Украины

Греция не исключает поставки Украине боеприпасов, но только с истекающим сроком годности. С таким заявлением выступил министр обороны страны Никос Дендиас, пытаясь объяснить появившуюся информацию о том, что США просят у греков оружие для Киева.
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