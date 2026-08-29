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Царьград

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Shot сообщил: пенсионер пропал на "петле смерти" в Красноярском крае

Shot сообщил: пенсионер пропал на "петле смерти" в Красноярском крае

В Красноярском крае 65-летний мужчина пропал во время сплава по реке Мана между деревней Кожелак и селом Нарва.

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