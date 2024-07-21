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В Киеве и в Одессе произошли поджоги военных автомобилей

В Киеве и в Одессе произошли поджоги военных автомобилей

На Украине произошел всплеск случаев поджогов машин, принадлежащих военкоматам или их сотрудникам.Украинское издание "Страна" опубликовало видео горящих автомобилей в Киеве и в Одессе.

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