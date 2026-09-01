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Газета.ру

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Figaro: тюрьмы во Франции рекордно переполнены

Figaro: тюрьмы во Франции рекордно переполнены

Пенитенциарная система Франции установила новый рекорд по заполнению тюрем: по состоянию на 1 августа в них содержались 89 668 заключенных, что на 6,5% больше, чем годом ранее.

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