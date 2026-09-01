Figaro: тюрьмы во Франции рекордно переполнены

Пенитенциарная система Франции установила новый рекорд по заполнению тюрем: по состоянию на 1 августа в них содержались 89 668 заключенных, что на 6,5% больше, чем годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Щетинин: США свои...
- Движение автотран...
- Трамп: я завершил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым