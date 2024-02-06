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Елена Маркосян: Залужный отправляется в Лондон: новый посол или повод для сплетен?

Елена Маркосян: Залужный отправляется в Лондон: новый посол или повод для сплетен?

В телеграм прочла, что Залужный согласился уехать в Лондон послом. Ерунда какая-то. А действующий посол куда делся? Или это просто повод? В общем, странная у британцев технология комплектования своих воинских подразделений.

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