Елена Маркосян: Залужный отправляется в Лондон: новый посол или повод для сплетен?

В телеграм прочла, что Залужный согласился уехать в Лондон послом. Ерунда какая-то. А действующий посол куда делся? Или это просто повод? В общем, странная у британцев технология комплектования своих воинских подразделений.
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