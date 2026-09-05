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Царьград

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Хамзат Чимаев посвятил победу олимпийскому чемпиону Бувайсару Сайтиеву

Хамзат Чимаев посвятил победу олимпийскому чемпиону Бувайсару Сайтиеву

Хамзат Чимаев, выступая под флагом ОАЭ, одержал досрочную победу над Тайроном Вудли на турнире Real American Freestyle в Мытищах.

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