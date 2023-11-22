Вкусный плов! Просто пальчики оближешь!

Вкусный, рассыпчатый, ароматный плов! Готовится он просто, в обычной сковороде, думаю, каждый может приготовить этот вкуснейший плов, если есть инструкция! Инструкция, пошагово с фото, пользуйтесь! Плов можно готовить из любого мяса , самый «правильный» конечно из баранины, но я люблю плов из ….