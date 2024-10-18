Участники СВО и их семьи могут бесплатно посетить музейные площадки ВДНХ

Для оформления бесплатного билета надо обратиться в кассы или посетить официальные порталы Музея кино и Музея Востока Участники СВО, а также члены их семей в Москве смогут бесплатно посетить Музей кино и Музей Востока.
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