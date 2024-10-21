Daily Mail: подъем изголовья кровати поможет избавиться от храпа

Сон в правильном положении и поддержание здорового веса помогают избавиться от храпа. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский психиатр Дипеш Мистри, специализирующийся на диагностике и лечении нарушений сна.
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