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Daily Mail: подъем изголовья кровати поможет избавиться от храпа

Daily Mail: подъем изголовья кровати поможет избавиться от храпа

Сон в правильном положении и поддержание здорового веса помогают избавиться от храпа. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский психиатр Дипеш Мистри, специализирующийся на диагностике и лечении нарушений сна.

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