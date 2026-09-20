Малолетний гопник: «Здесь был Доня!»

А давайте город Ситку на Аляске обратно в Ново-Архангельск переименуем, Кадьяк - в Павловскую Гавань, Кенай - в Форт святого Николая.
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Представляете, КАКИМИ МЕТОДАМИ ДОНЯ ВЕЛ СВОЙ БИЗНЕС В США?!!... Беспредельщик же... Точно как наши бандюки в 90-х...
Что то новое? Вот "наш" алкаш "ельцин" продал, пропил четверть своей страны...ему за это Центры открывают и памятник поставили! Так, что трампуша на этом фоне просто ягнёнок и к стати не просерает, а пытается присоединить.