Полиция Испании разыскивает нескольких причастных к убийству Портнова

Национальная полиция Испании ведет поиск нескольких лиц, предположительно причастных к убийству бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, совершенному в пригороде Мадрида.
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