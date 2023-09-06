«И муж у неё сволочь, и похоронят за рубежом»: пострашневшая Алла Пугачёва пьёт и курит, а безработный Галкин* валяет дурака дома. Вы простите певицу?

valentina sergeeva

"Или как"! Когда она говорила: "Я - советская певица, а не проститутка", - её уважали. А за всё, что сейчас наговорила - презирают! И песни тут не при чём! Кроме умения петь, нужно ещё быть, в первую очередь, -личностью и патриотом страны. А с этим у неё к старости - катастрофа. Вместо личности выперло подлое обличье. Так что вот, не надо напирать на вечную черту русских прощать! Ей и так многое прощалось. "По заслугам и награда"!