Закон и Порядок

135 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Всех - на галеры !!!3 крупных патриот...
  • Дмитрий Gold
    С русскими воевать это вам не негров, вооруженных копьями, давить🤔Наши парни уничто...
  • Георгий Михалев
    Эту гниду давно пора забить батогами, нах.й!!!Россия передаëт г...

«И муж у неё сволочь, и похоронят за рубежом»: пострашневшая Алла Пугачёва пьёт и курит, а безработный Галкин* валяет дурака дома. Вы простите певицу?

«И муж у неё сволочь, и похоронят за рубежом»: пострашневшая Алла Пугачёва пьёт и курит, а безработный Галкин* валяет дурака дома. Вы простите певицу?

Очень быстро отгремело весьма натужное зарубежное веселье Аллы Пугачёвой и солидный возраст, отягощённый стрессами и бездомным мотанием по миру склонили примадонну к стакану и сигарете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valentina sergeeva
&quot;Или как&quot;! Когда она говорила: &quot;Я - советская певица, а не проститутка&quot;, - её уважали. А за всё, что сейчас наговорила - презирают! И песни тут не при чём! Кроме умения петь, нужно ещё быть, в первую очередь, -личностью и патриотом страны. А с этим у неё к старости - катастрофа. Вместо личности выперло подлое обличье. Так что вот, не надо напирать на вечную черту русских прощать! Ей и так многое прощалось.  &quot;По заслугам и награда&quot;!
Ответить
14 час.
Анатолий Анатольев
А КТО ОНО????? Пора забыть!
Ответить
14 час.
Александр Григоров
кого прощать ...эту ..которая всю жизнь жила за счет народа и страны которых люто ненавидела....я думаю что в силу своей подлой натуры
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх