«И муж у неё сволочь, и похоронят за рубежом»: пострашневшая Алла Пугачёва пьёт и курит, а безработный Галкин* валяет дурака дома. Вы простите певицу?
Очень быстро отгремело весьма натужное зарубежное веселье Аллы Пугачёвой и солидный возраст, отягощённый стрессами и бездомным мотанием по миру склонили примадонну к стакану и сигарете.
Комментарии
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"Или как"! Когда она говорила: "Я - советская певица, а не проститутка", - её уважали. А за всё, что сейчас наговорила - презирают! И песни тут не при чём! Кроме умения петь, нужно ещё быть, в первую очередь, -личностью и патриотом страны. А с этим у неё к старости - катастрофа. Вместо личности выперло подлое обличье. Так что вот, не надо напирать на вечную черту русских прощать! Ей и так многое прощалось. "По заслугам и награда"!
А КТО ОНО????? Пора забыть!
кого прощать ...эту ..которая всю жизнь жила за счет народа и страны которых люто ненавидела....я думаю что в силу своей подлой натуры
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