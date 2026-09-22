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Совершенно новый дизайн, камера Sony на 200 Мп, 100-кратный зум и звук Bang & Olufsen. Новый смартфон Motorola показали за считанные часы до анонса

Совершенно новый дизайн, камера Sony на 200 Мп, 100-кратный зум и звук Bang & Olufsen. Новый смартфон Motorola показали за считанные часы до анонса

Продажи должны стартовать 22 сентября Motorola показала первые изображения Signature 27 — нового флагманского смартфона, официальная презентация которого состоится сегодня, 22 сентября, на Snapdragon Summit.

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