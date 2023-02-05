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Володин: вся политика США и Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества

Володин: вся политика США и Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества

Вся политика Соединенных Штатов и Запада строится на лжи, Организация Объединенных наций должна расследовать преступления Вашингтона против человечества.

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