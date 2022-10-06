Владимир Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия и людей, чем за всю СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии соприкосновения в Запорожской области больше вооружения и живой силы, чем за весь период проведения специальной военной операции (СВО) и эти, уже рекордные силы, все еще продолжают увеличиваться.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии соприкосновения в Запорожской области больше вооружения и живой силы, чем за весь период проведения специальной военной операции (СВО) и эти, уже рекордные силы, все еще продолжают увеличиваться.
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